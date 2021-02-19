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أصل الحكاية

أقدم جامعة في العالم ما زالت تعمل حتى الآن.. تعرف على حكايتها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:47 ص
أقدم جامعة في العالم
أقدم جامعة في العالم
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حسام الفقي
فاطمة بنت محمد الفهرية القرَشية ، لقبت بأم البنين، تعود أصولها إلى ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان وهي شخصية تاريخية خالدة في ذاكرة مدينة القيروان وتونس، ومدينة فاس في المغرب، والتاريخ التونسي والمغربي، أسست مع شقيقتها مريم الفهرية جامعة القرويين في المغرب عام 859 م، وتعد أول جامعة في العالم، توفيت فاطمة حوالي سنة 265 ھ (878 م).

تعد جامعة القرويين بمدينة فاس في المغرب أقدم جامعة في العالم مازالت تعمل حتى الآن، حسب اليونسكو، شيدت عام 859 ميلادي، وتخرج فيها كثير من رموز الدين والعلوم والأدب العربي، كما تعتبر الجامعة أول مؤسسة علمية أنشأت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم  وهي أقدم ثاني جامعة في العالم، وهي حتى الآن عاملة بدون انقطاع ويأتي إليها الطلاب الوافدون من جيمع أنحاء العالم.

تعتبر الجامعة أول مؤسسة علمية أنشأت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم وتحولت الجامعة من مسجد صغير في الماضي إلى واحدة من أعظم المعالم التاريخية في المغرب، بلغت مساحتها في بدايتها 250 مترًا مربعًا بتصميم مربع الشكل يشبه المساجد في ذاك الوقت، ثمّ توالت توسيعاتها عبر العصور المختلفة إلى أن وصلت مساحتها نحو 5,845 مترًا مربعًا.

ومن أبرز مواصفات الجامعة مكتبتها التي تضم أنفس وأقدم الكتب في العالم. وستفتح المكتبة أبوابها من جديد هذا العام بعد أعمال الترميم.

بدأت الجامعة بعد بناء الجامع مباشرة على شكل دروس وحلقات علم تعقد فيه في مدينة فاس المغربية تعد جامعة القرويين أيضا أول مؤسسة علمية اخترعت الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم.

ويظل الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركزا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة الألف سنة ودرس فيها العديد ومنهم موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في جامعة القرويين.

ودرس فيها الكثير ممن نبغوا في علوم كثيرة منها اللغة العربية والطب، وأحمد بن محمد بن عثمان الشهير بابن البناء، وهو أشهر رياضي في عصره، ومن العلماء الذين أقاموا بفاس ودرسوا بجامعتها ابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع ولسان الدين بن الخطيب وابن عربي وابن مرزوق.

تخرج فيها علماء الغرب، وبقي الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركزًا للنشاط الفكري والثقافي والديني قرابة الألف سنة ومنهم
 سيلفستر الثاني (غربيرت دورياك)، الذي شغل منصب البابا من عام 999 إلى 1003م، ويقال أنه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبا الأعداد العربية موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي الذي قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في جامعة القرويين،
والفقيه المالكي أبو عمران الفاسي فقيه وحافظ ومحدث وأصولي مالكي ومن أبرز أعلام هذا المذهب، ترك أثرا كبيرا في تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط، حيث أسهم في إحداث تغييرات جذرية في انتماءات بلاد المغرب الفكرية والمذهبية، ونصبت منه زعيمًا شعبيًا تبنى مبادرة إصلاحية، والتي تُوجتْ بظهور الحركة المرابطية، والذي مثل فيها أبو عمران دور العقل المدبر.

كما انشأت فاطمة الفهري إحدى أقدم المكتبات في العالم في جامعة القرويين خضعت المكتبة مؤخرًا للترميم وأعيد فتحها للجمهور في أيار (مايو) 2016 تحتوي المكتبة على أكثر من 4000 مخطوطة تشمل مخطوطات للقرآن الكريم من القرن التاسع الميلادي ومجموعة من أقدم مخطوطات كتب الأحاديث النبوية.
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