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أخبار العالم

بسبب كورونا.. نداء عاجل من وزير الداخلية الكويتي للمسافرين من وإلى الدولة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:53 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي نداء عاجلا للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المسؤولة للحد من انتشار الفيروس، لافتا الي وزارة الداخلية تسعى إلى تسهيل كافة إجراءات المغادرين وصول القادمين من الخارج سواء عن طريق المنافذ الجوية او البرية او البحرية .

وأكد الوزير الكويتي، في بيان صحفي له منذ قليل، ضرورة التسجيل في تطبيق كويت مسافر (kuwait mosafer) لمعرفة كافة الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر من دولة الكويت وإليها، وذلك لحماية صحة المسافرين من خلال رفع مستوى الوعي وتطبيق اجراءات السفر المستحدثة.

وشدد على وجوب الحجز الفندقي لجميع القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى إلى البلاد، على أن يكون الحجر الصحي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة واستكمال 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي، إضافة إلى تحمل تكاليف فحص PCR وتشمل هذه الاجراءات السفر عن طريق الجو أو البر والبحر.

ونوه بعدم السماح  للقادمين والمغادرين بالسفر الا بعد التسجيل في تطبيق (كويت مسافر ) واستكمال إجراءات حجز الفندق.

وشدد علي أهمية التزام المسافرين بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية إضافة إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها، كما ترجو الوزارة بعدم السفر الا للضرورة.
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