أخبار الفن.. ريهام سعيد تدخل المحكمة بسبب ريم البارودي.. استياء الجمهور من مسلسل لؤلؤ

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بـ سيجارة في أحدث صورة لها على موقع فيس بوك، ولاقت تفاعلا كبيرا.

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الإعلامية ريهام سعيد قد توجهت مساء اليوم إلى محكمة مصر للإدلاء بأقوالها في المحضر المقدم ضد الفنانة ريم مجدي مدحت البارودي الشهيرة بـ ريم البارودي.

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الإعلامية ريهام سعيد قد توجهت مساء اليوم إلى محكمة مصر للإدلاء بأقوالها في المحضر المقدم ضد الفنانة ريم مجدي مدحت البارودي الشهيرة بـ ريم البارودي.

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أغنية جديدة بعنوان "وسنينى" عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بعد انتشار مقطع لها مع الإعلامية إسعاد يونس وحديثها عن ملابسها.





تصدر الفنان سيف عبدالرحمن محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة معلومات عنه وزواجه وعلاقته بالفنانة الكبيرة رجاء حسين.









عبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة لـ مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التى تم عرضها منذ ساعات قليلة عبر شاشة ON E.



