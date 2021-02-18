ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. استياء المشاهدين من مسلسل لؤلؤ

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
عبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة لـ مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التى تم عرضها منذ ساعات قليلة عبر شاشة ON E. 

وشبه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مسلسل لؤلؤ بـ المسلسلات "الهندى" نظرا لنهايته التى جاءت غير مقنعة وغير مجارية لأحداث المسلسل. 

 مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.


وتحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الجمعة المقبلة للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهر لـ هيدى كرم على السوشيال ميديا

بعد مسلسل لؤلؤ.. مى عمر تتصدر جوجل وترد على منتقديها

أقوى الحلقات.. مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم من لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ الحلقة 26 انتهاء الصراعات بين مي عمر ونرمين الفقي

الحلقة 28 من مسلسل لؤلؤ تتصدر جوجل

من أقوى حلقات المسلسل.. مي عمر تروج لـ الحلقة الـ30 من لؤلؤ

ترشيحاتنا

الكاف في أزمة .. أسباب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر على دفع أجرة الشقة.. تعديلات على قانون الإيجار القديم

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

كل من هو أهلاوي يثير غضب شيكابالا .. أحمد فهمي أول الضحايا

بسبب كورونا.. إلغاء مباراة مصر وأوغندا لكرة السلة والفراعنة يصعدون لبطولة إفريقيا

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي