الفنان سيف عبد الرحمن مطلوب على جوجل
الخميس 18/فبراير/2021 - 10:21 م
تصدر الفنان سيف عبدالرحمن محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة معلومات عنه وزواجه وعلاقته بالفنانة الكبيرة رجاء حسين.
وتزوج الفنان سيف عبد الرحمن من الفنانة رجاء حسين منذ ما يقرب من 52 عامًا بعد لقائمها فى إحدى بروفات إحدى المسرحيات.
وحاولت الفنانة الراحلة سناء جميل تقريب وجهات النظر بينهما، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما بنت وولد، إلا أن صدمة كبرى طالتهما بعد أن توفى نجلهما بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.
وفي لقائهما التليفزيوني كشفت الفنانة رجاء حسين عن سبب انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: "استحملت حياتي الزوجية 51 سنة، لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال عشان اللي كنت خايفة عليه راح خلاص".