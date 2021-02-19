ناسا تنشر أول صور للمريخ عبر مسبار بيرسفيرانس

لطالما كان الفضاء هو المكان الذي تطلع الإنسان لإكتشافه، زو على مدار أعوام طويلة بحلول الانسان في تطوير المعدات التي تساعده في اكتشاف ما يدور حوله خارج كوكب الأرض .





نشرت وكالة ناسا العالمية للفضاء صور تم التقاطها بواسطة المسار بيرسفيرانس بعد استقراره على كوكب المريخ لأول مرة أمس الخميس، فقد كان العالم كله يتابع ذلك الحدث الكبير و لحظة وصول المسبار .





نشرت ناسا تغريده عبر حسابها الرسمي توضح من خلالها الصور التي قام المسبار إرسالها للوكالة، و جاء في التغريده" مرحبا يا عالم، أهلا بكم في بيتي الجديد" .





تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع التغريد ة التي نشرتها ناسا منذ قليل، و عبر الجميع عن سعادتهم بعد مشاهدتهم صورة مقربة لأحد كواكب المجموعة االشمسية عن قرب .