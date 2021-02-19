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تكنولوجيا

شاهد.. باناسونيك تطور روبوتا جديدا يشبه القطط يمكنه التحدث

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:01 ص
نيكوبو
نيكوبو
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة باناسونيك Panasonic اليابانية، عن روبوت جديد غير تقليدي يشبه القطط يمكنه التكلم، تم تطويره لأولئك الأشخاص الذين يرغبون باقتناء حيوانا أليفا بالمنزل ولكن غير حقيقي.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" التقني، طورت باناسونيك القط الروبوت الذي يدعى نيكوبو Nicobo، بالشراكة مع باحثين في مجال الروبوتات من مختبر ميتشيو أوكا التابع لجامعة تويوهاشي Toyohashi للتكنولوجيا، وقد تم تصميمه ليشبه القط الحقيقي إلى حد كبير ملفوفا داخل جورب.

ويمتاز القط الروبوت "نيكوبو" بعيونا دائرية متحركة، مزودة بكاميرا تمنحه القدرة للتعرف على الوجوه، ويحتوي على ميكروفونات متعددة الاتجاهات للتعرف على الأصوات والالتفات والانتباه إلى صوت المستخدم.

وكما زودت الشركة اليابانية، القط الآلى بأجهزة استشعار  تتفاعل عند لمسه أو معانقته، وجهاز استشعار آخر للضوء بحيث يمكن للقط أن يستمتع بقيلولة في ضوء الشمس الساطع.

ووفقا لموقع "gizmodo"، فأن القط الروبوت "نيكوبو" يملك ذيلا متحرك ولكن ليس لديه القدرة على التحرك مثل القطط الحقيقة، ولكنه متصل بقاعدة متحركة صغيرة بحيث يمكنه الدوران من جانب إلى آخر والنظر لأعلى ولأسفل، كما يمكنه أيضًا التحدث.

وتخطط شركة "باناسونيك"، لإنشاء بضع مئات من وحدات "نيكوبو" مبدئيا، حيث ستصل مرحلة التشغيل الأولى من القط الآلى إلى 320 وحدة، تبلغ سعرها حوالى  360 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5600 جنيها مصريا).

وقد بدأت عملاقة التقنية اليابانية بالفعل في تلقى طلبات الحجز المسبق لحيوانها الأليف ولكن من المتوقع أن يدفع المالكون حوالى 10 دولارات شهريا، مقابل الحصول على أهم ميزات "Nicobo" مثل اقتران الهاتف الذكي والتحديثات الدورية.
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