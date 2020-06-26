باناسونيك تطلق حاسوبها اللوحي الأقوى Touchbook A3.. فيديو

أطلقت شركة باناسونيك Panasonic، أحدث إصدارات حاسوبها اللوحي الجديد Touchbook A3، والذي يعمل بنظام التشغيل Android 9 Pie من جوجل.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي حاسب باناسونيك اللوحي Toughbook A3، بشاشة من نوع LCD بقياس 10.1 بوصة وبدقة 1920×1200 بكسل، مع مستوى سطوع عالٍ بواقع 800 شمعة.









ويمتلك حاسب Toughbook A3، مجموعة مكونة من 5 أزرار مادية يمكن تهيئتها، وهي موجودة حول اطار الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى أزرار التحكم بمستوى الصوت وزر الطاقة. كما يمتاز تابلت باناسونيك ببطاريتين قابلتين للتبديل، وقلم إلكتروني مدمج، ومنفذ USB-A بالحجم الكامل، ومنافذ USB-C، بالإضافة إلى دعم شريحتي اتصال SIM .





ويتميز تابلت Toughbook A3، بميزة مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP65، وهي متوافقة مع معايير المتانة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H. ويأتي الحاسوب مع مجموعة Panasonic Compass لأدوات إدارة المشاريع.





وكما يمكن تخصيص جهاز Toughbook A3، لتلبية احتياجات العميل، مع قارئ لرموز Barcode، وقارئ للبطاقات الذكية. وهو يحتوي كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل.





ويعمل حاسب Toughbook A3، بمعالج من نوع Snapdragon 660، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويتم تشغيل حاسب باناسونيك اللوحي الحاسوب بالإصدار التاسع من نظام التشغيل أندرويد Android 9 Pie، وهو يدعم جميع أنظمة أقمار الملاحة العالمية، ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3200 ميللي أمبير في الساعة تكفي للعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، مع إمكانية استخدام البطارية الإضافية التي تبلغ سعتها 5500 ميللي أمبير في الساعة، والتي يمكنها زيادة وقت الاستخدام إلى 15 ساعة بالشحنة واحدة.





وتعتزم باناسونيك طرح حاسوبها اللوحي Toughbook A3 ، للبيع في المملكة المتحدة اعتبارا من شهر أغسطس القادم بسعر 1,182 جنيها إسترلينيا.