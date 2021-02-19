ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 15.69 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:22 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.59جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم



سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.57 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع .


اقرأ أيضا ..وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021


وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة

سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.85جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 25-12-2020

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

الدولار بــ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 25-1-2021

ترشيحاتنا

تعرف على أفضل 6 أطعمة تخلصك من دهون البطن

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

حالة واحدة تسمح بترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. اعرفها

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء