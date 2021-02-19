الدولار يسجل 15.69 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.59جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.57 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.85جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.59جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.57 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.85جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.