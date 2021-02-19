وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021

يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصري.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.87جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.28جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و 40.75 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.87جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة ...السبت
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.28جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و 40.75 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.