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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:14 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى و العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصري.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.87جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.28جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.56 جنيه للشراء و 40.75 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
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