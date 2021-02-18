قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة.. السبت

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 20 / 2 /2021.





ونوهت المحافظة بأن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي كفره نصار , منشاه البكاري , كفر غطاطي , عزبه جبريل , الهرم ومتفرعاته , فيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية , اسكان الشباب و اسكان الضباط .





وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.