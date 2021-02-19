بعد هجومه على الصعايدة.. محمود بكري: تصريحات تامر أمين سلوك "عنصري"





قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن ما قاله المذيع تأمر أمين من أن "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات" هو قول "ساقط" من شخص"يهذي"ولا يدري مايقول.





وأضاف بكري في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تصريحات تامر أمين سلوك "عنصري" من مذيع يفترض أنه يراجع مايقول، لأنه بهذه الطريقة يطعن في قيم وأخلاق "بنات الصعيد"، اللاتي هن أشرف من الشرف، كما يثير الفتنة في المجتمع.





واستطرد النائب: "يبدو أن المذيع تامر أمين يحتاج إلى درس في أخلاق وشرف وكرامة بنات الصعيد لأنه يجهل مايزخر به قاموس الصعايدة من حرص على البنات والحفاظ عليهن في مواجهة القيم الفاسدة والمستوردة وأن أهل الصعيد لايقبلون علي بناتهن العمل كـ "خادمات"حتي لوماتوا من الجوع.



