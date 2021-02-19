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رياضة

كواليس تأخر اتحاد الكرة فى إقامة معسكر حكام الـ var بالدورى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:12 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسري غازي
تواجه اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عجزا فى حكام تقنية الفيديو المعروفة ب var بالدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية كواليس تأخر اتحاد الكرة فى تحديد موعد لاقامة معسكر حكام الفيديو بالدورى المحلى.

قال المصدر إن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أجرت اختبارا بدنيا لحكام تقنية الفيديو خلال شهر ديسمبر الماضى وشهد رسوب عددا من قضاة الملاعب جاء أبرزهم خالد نجل جمال الغندور رئيس اللجنة السابق.

وأشار إلى أن لجنة الحكام لجأت إلى أسلوب الاستعانة بنفس الكوادر التحكيمية الحاصلين على رخصة ال var نظرا لوجود عجز في حكام الفيديو.

وأوضح أن مسؤولى الجبلاية ليس بمقدورهم تحديد موعد لإقامة معسكر تدريبي لحكام تقنية الفيديو سوى عقب الانتهاء من إجراء اختبار الإعادة لحكام ال var وتخطيهم الاختبار البدني.

وشدد على أنه سبق وتم اقتراح إقامة معسكر تدريبي للحاصلين على الرخصة التدريبية لحكام الفيديو خلال فترة توقف الأجندة الدولية فى شهر مارس المقيل.

ولفت إلى أن لجنة الحكام اعتبرت فترة التوقف الدولية فرصة ثمينة لإقامة معسكر حكام الفيديو إلا أن إجراء اختبار الإعادة البدني يقف حائلا أمام ذلك.

واستطرد: يتعين على لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تحديد موعد لإجراء اختبار الإعادة البدني ونجاح قضاة الملاعب من أجل ضم العناصر الناجحة إلى معسكر حكام الفيديو.

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