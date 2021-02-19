ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التفاصيل الأولى للعثور على حوت ضخم ودفنه في كفر الشيخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
وسط الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، بسبب نوة الشمس الصغرى، قذفت أمواج البحر المتوسط، أنثى حوت نافقة تبلغ طولها نحو 13 مترًا، ضخمة الحجم، على إحدى شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس.

وبمجرد عثور أهالي النواصرة بالجزيرة الخضراء على أنثى الحوت النافقة، أبلغوا الجهات المعنية، والتي قامت بدورها، بتشكيل لجنة علمية متخصصة تضم أساتذة في علوم البحار، ومسئولين بالبيئة؛ لمعاينة أنثى الحوت المعثور عليها، عقب إجراء الفحوصات اللازمة.

وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن معاينة اللجنة المختصة، كشفت أن نوع الحوت أنثى، وتبلغ وزنها نحو 12 طنًا، وطولها 13 مترًا، ضخمة الحجم، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر، وأنها نافقة، ولا تصلح للتحنيط نظرًا لضخامتها.

وأضافت المصادر، أنه تم اتخاذ الإجراءات البيئة اللازمة والمتبعة، من خلال دفنها بجوار المكان المعثور عليها بنحو 50 مترًا، من خلال حفر حفرة كبيرة، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها بها، ثم تغطيتها بطبقة أخرى من الجير الحي لكي تعمل على تحليل لحومها نظرًا لدسامتها.

وتابعت، المصادر، وتم الردم عليها، ونقوم بعد ذلك بتركها لمدة عام إلى عام ونصف وخلال هذه الفترة يعمل الجير الحي على تآكل لحوم أنثى الحوت النافقة، ويتبقى فقط الهيكل العظمى الخاص بها، وعقب ذلك يمكن استخراج الهيكل العظمي والاستفادة منه بإيداعه بإحدى متاحف الأحياء المائية ومعاهد علوم البحار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جريمة صياد.. تفاصيل نفوق الدولفين الزجاجي في الغردقة

للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. نفوق دولفين بشواطئ الغردقة | تفاصيل

علوم البحار: شباك الصيد أوقعت بالدولفين النافق وشريكته بالغردقة

اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة

العثور على حوت نافق على أحد شواطئ كفر الشيخ| شاهد

ترشيحاتنا

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

الدفاع المدني السعودي يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: سنخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز

مشروع قومي.. الحكومة تنفي تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات