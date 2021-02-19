التفاصيل الأولى للعثور على حوت ضخم ودفنه في كفر الشيخ

وسط الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ ، بسبب نوة الشمس الصغرى، قذفت أمواج البحر المتوسط، أنثى حوت نافقة تبلغ طولها نحو 13 مترًا، ضخمة الحجم، على إحدى شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس.





وبمجرد عثور أهالي النواصرة بالجزيرة الخضراء على أنثى الحوت النافقة ، أبلغوا الجهات المعنية، والتي قامت بدورها، بتشكيل لجنة علمية متخصصة تضم أساتذة في علوم البحار، ومسئولين بالبيئة؛ لمعاينة أنثى الحوت المعثور عليها، عقب إجراء الفحوصات اللازمة.





وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن معاينة اللجنة المختصة، كشفت أن نوع الحوت أنثى، وتبلغ وزنها نحو 12 طنًا، وطولها 13 مترًا، ضخمة الحجم، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر، وأنها نافقة، ولا تصلح للتحنيط نظرًا لضخامتها.





وأضافت المصادر، أنه تم اتخاذ الإجراءات البيئة اللازمة والمتبعة، من خلال دفنها بجوار المكان المعثور عليها بنحو 50 مترًا، من خلال حفر حفرة كبيرة، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها بها، ثم تغطيتها بطبقة أخرى من الجير الحي لكي تعمل على تحليل لحومها نظرًا لدسامتها.





وتابعت، المصادر، وتم الردم عليها، ونقوم بعد ذلك بتركها لمدة عام إلى عام ونصف وخلال هذه الفترة يعمل الجير الحي على تآكل لحوم أنثى الحوت النافقة، ويتبقى فقط الهيكل العظمى الخاص بها، وعقب ذلك يمكن استخراج الهيكل العظمي والاستفادة منه بإيداعه بإحدى متاحف الأحياء المائية ومعاهد علوم البحار.