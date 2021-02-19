وكيل لجنة القوى العاملة يوضح أهم سمات العمل خلال الفترة المقبلة





قال النائب احمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الاختصاصات المتعلقة بالقوى العاملة في مصر تحتاج إلى تعزيز مهامها حيث أن هذا الملف يعد من الملفات الهامة والشائكة.





واوضح عضو مجلس النواب، أنه على رأس هذه الاختصاصات جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة من الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعين العام والخاص وغيرها، وكذلك جمع البيانات الخاصة بالطاقات التدريبيـة والأجـور والإنتاج وساعـات العمل، والتي تساعد بدورها في وضع خطط واليات لتوزيع القوى العاملة وفق الامكانات المتاحة.





وتابع انه يجب إجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة، وإعداد وتطوير التصنيف المهني، بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها ونظم إعدادها ووجباتها والأخذ بها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.



