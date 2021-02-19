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محافظات

يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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مروة فاضل
افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد "عصمت السادات" بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا،وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية .

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية " وخلال الخطبة أكد الوزير علي أهمية قضية تنظيم النسل الذي يعد في واقعنا الحاضر ضرورة شرعية  ولون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق أبنائهم ، مؤكدًا أن كل رب أسرة مسئول عن أبنائه في التربية القويمة والتعليم الصحيح والتنشئة السوية ليكون عضوًا نافعًا لدينه ووطنه ، كما أكد الوزير علي أن الأخذ بالأسباب في عملية تنظيم النسل يعد ضرورة شرعية ووطنية وله أثره في رقي المجتمع وتقدمه ، فالعبرة ليست بالكثرة العددية وإنما بالصلاح والنفع فإن القلة التي يرجي خيرها وبركتها خير من الكثرة التي لا خير فيها .

وقدم محافظ المنوفية الشكر للقائمين علي هذا الصرح الديني ، معربًا عن سعادته بإفتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ، مشيرًا إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية .

من جانبه،قال وكيل وزارة الأوقاف إن محافظة المنوفية تشهد اليوم إفتتاح مسجدين ( إحلال وتجديد) أحدهما مسجد " عصمت السادات " بتلا علي مساحة  400 م2 وبتكلفة 3 مليون جنيه ، والاخر مسجد نصر الدين القبلي  ( إحلال وتجديد ) بقرية دمليج التابعة لمركز منوف علي مساحة 320 م2 وبتكلفة 3  مليون جنيه بالجهود الذاتية وذلك ضمن إفتتاح 32 مسجدًا جديدًا اليوم علي مستوي الجمهورية ، مشيرًا الي أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2021 تم عمل إحلال وتجديد لـ 36 مسجد بنطاق المحافظة علي نفقة الوزارة ، فضلًا عن إحلال وتجديد 82 مسجد علي مستوي المحافظة بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة 266 مليون جنيه ، مضيفًا أن إجمالي عدد المساجد علي مستوي المحافظة بلغ 5062 مسجد وزاوية حكومية بالإضافة الي 2198 مسجد وزاوية أهلية بنطاق المحافظة .

وعلي هامش الإفتتاح تفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات ( بطل الحرب والسلام ) ، حيث تفقدوا الصور التذكارية المعروضة بالمتحف للرئيس الراحل مع عائلته وأولاده وزوجته ورؤساء وملوك وقادة العالم ، وكذا المقتنيات الشخصية للرئيس الراحل .

وأكد محافظ المنوفية أن الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ أبد الدهر  ، كونه من أعظم رؤساء العالم لما تميز به من الشجاعة والعبقرية والإبداع والحكمة والإعتزاز بوطنه ورؤيته المستقبلية .

يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات
يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات
يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات
يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات
يضم مقتنيات الرئيس الراحل.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات
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