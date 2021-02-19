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فن

أخبار الفن| تفاصيل أزمة تامر أمين مع الصعايدة.. محمد مهران لـ"صدى البلد": هذا سبب تخوفي من كتابة لؤلؤ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستحرام". 


تصدر الأعلامي تامر أمين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة عن الصعايدة بأنهم ينجبوا حتى يقوم بنائهم بالصرف عليهم.


كشف الفنان محمد مهران، عن سبب تخوفه قبل بداية مسلسل لؤلؤ.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد":" التخوف الذي كان يلازمني هو أن العمل لا يخرج بالجودة المطلوبة، خاصة أن التصوير كان قريبا جدا، وكنت مطالبا بان أسلم الحلقات في وقت قصير، حتى أنني فكرت في الاعتذار عن كتابة العمل بعد الحلقة الثانية.


أحيت المطربة اية عبدالله، نجمة برنامج صوت الحياة حفل ذكري اعمال الملحن الكبير محمد الموجي على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.


مازال النجم الكبير رشوان توفيق يعيش علي ذكري زوجته التي رحلت عن عمالمنا منذ فترة قصيرة فهي حب عمره علي حسب وصفها لها .


وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وغردت هيفاء وهبي قائلة: "‏صباحكم قلوب طيبة تتمنى الخير للجميع ولا تبخل بنشر الإيجابية من حولها #صباح_الخير ‎#جمعة_مباركة".


تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والكوميدي الراحل محمد شرف الذى قدم عددا من الاعمال الفنية الناجحة.

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