في ذكري ميلاده .. تفاصيل معاناة محمد شرف قبل الوفاة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والكوميدي الراحل محمد شرف الذى قدم عددا من الاعمال الفنية الناجحة .





وشهد محمد شرف معاناه شديدة في اخر حياته خاصة بعد اصابته بمرض خطير حيث لم يتهم به احد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.





ولكن توفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال حيث أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث كان ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.





ولد الممثل الكوميدي محمد شرف 19 فبراير 1963 بمحافظة الإسكندرية وسافر إلى القاهرة عام 1984 ليشق طريقه في عالم الفن ويبحث عن فرصة للشهرة الكوميدي الراحل محمد شرف كان موهبة استثنائية وحضور محبب، خلطة سحرية أدخلته إلى قلوب الجماهير العربية، وساعدته على تجسيد دور "السنيد" في كل أعماله المسرحية والتلفزيونية بمهارة شديدة، فهو لص خفيف الظل، ومجرم مع مرتبة الشرف، وبلطجي الحارة المصرية. معاناة شديدة عاشها شرف في آخر سنوات عمره، فصارع المرض والوحدة وقلة الأعمال، بدأت عام 2009 بإصابته بعدة جلطات في المخ وإجرائه 3 عمليات جراحية في عام واحد. وعام 2017 أصيب الكوميديان بضعف شديد في عضلة القلب، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية فلجأ الطبيب المعالج إلى تركيب جهاز ينظم ضربات القلب، لكن ذلك لم يمنحه الحياة كثيرا، إذ فاجأته أزمة قلبية يوم 27 يوليو 2018 قضت عليه؛ لتنتهي حياته بشكل مأساوي. وحقق محمد شرف نجاحا كبيرا في عالم السينما، واتسمت أعماله بالتنوع والاختلاف، وضم سجله نحو 65 فيلما منها: "ليلة ساخنة"، "صباحو كدب"، "آسف على الإزعاج"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "الرهينة".



