ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكري ميلاده .. تفاصيل معاناة محمد شرف قبل الوفاة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والكوميدي الراحل محمد شرف الذى قدم عددا من الاعمال الفنية الناجحة .
 

وشهد محمد شرف معاناه شديدة في اخر حياته خاصة بعد اصابته بمرض خطير حيث لم يتهم به احد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.

 
ولكن توفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال حيث أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث كان ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.

ولد الممثل الكوميدي محمد شرف 19 فبراير 1963 بمحافظة الإسكندرية وسافر إلى القاهرة عام 1984 ليشق طريقه في عالم الفن ويبحث عن فرصة للشهرة

 

الكوميدي الراحل محمد شرف كان موهبة استثنائية وحضور محبب، خلطة سحرية أدخلته إلى قلوب الجماهير العربية، وساعدته على تجسيد دور "السنيد" في كل أعماله المسرحية والتلفزيونية بمهارة شديدة، فهو لص خفيف الظل، ومجرم مع مرتبة الشرف، وبلطجي الحارة المصرية.

معاناة شديدة عاشها شرف في آخر سنوات عمره، فصارع المرض والوحدة وقلة الأعمال، بدأت عام 2009 بإصابته بعدة جلطات في المخ وإجرائه 3 عمليات جراحية في عام واحد.

 

وعام 2017 أصيب الكوميديان بضعف شديد في عضلة القلب، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية فلجأ الطبيب المعالج إلى تركيب جهاز ينظم ضربات القلب، لكن ذلك لم يمنحه الحياة كثيرا، إذ فاجأته أزمة قلبية يوم 27 يوليو 2018 قضت عليه؛ لتنتهي حياته بشكل مأساوي.

وحقق محمد شرف نجاحا كبيرا في عالم السينما، واتسمت أعماله بالتنوع والاختلاف، وضم سجله نحو 65 فيلما منها: "ليلة ساخنة"، "صباحو كدب"، "آسف على الإزعاج"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "الرهينة".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صباح البلد يبرز تقريرا بعنوان «فنانون أبعدهم المرض في 2020».. فيديو

آخرهم علي حميدة.. فنانون يصارعون الفقر والمرض

السنيد.. بيومي فؤاد: الجمهور يتذكر الفنانين لأعمالهم حتى لو لم يكونوا أبطالا.. فيديو

صلاح عبد الله مهنئا ساندرا نشأت بعيد ميلادها: "أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي"

ترشيحاتنا

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد

معلومات لا تعرفها عن رشوان توفيق

بث مباشر.. خطبة الجمعة بالحرمين الشريفين وسط إجراءات احترازية

بث مباشر لخطبة الجمعة من المنوفية

Advertisements

الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد