رشوان توفيق : زوجتي باعت شبكتها من أجلي





صرح رشوان توفيق في تصريح لصدي البلد : زوجتي حب عمري بالاضافة الي أنها تحملت الكثير من أجلي أضطرت الي بيع شبكتها من أجلي حيث كنت أحتاج الي هاتف من أجل استلام الأعمال الدولية .





من ناحية آخري انضم الفنان القدير رشوان توفيق، إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية بمنزله.

واستقبل الفنان رشوان توفيق بمنزله أمس، المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، والشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، ووقع فى حضورهم استمارة العضوية بالجمعية.

من جانبه أعرب المستشار ماضي توفيق الدقن، عن سعادته الكبيرة بانضمام قامة وقيمة فنية كبيرة مثل الفنان الكبير رشوان توفيق، وأكد أن انضمامه للجمعية سيكون إضافة قوية وشرفا كبيرا حظت به الجمعية.

مازال النجم الكبير رشوان توفيق يعيش علي ذكري زوجته التي رحلت عن عمالمنا منذ فترة قصيرة فهي حب عمره علي حسب وصفها لها .