محمد مهران لـ"صدى البلد": هذا سبب تخوفي من كتابة لؤلؤ

كشف الفنان محمد مهران، عن سبب تخوفه قبل بداية مسلسل لؤلؤ.





وقال في تصريحات لـ "صدى البلد":" التخوف الذي كان يلازمني هو أن العمل لا يخرج بالجودة المطلوبة، خاصة أن التصوير كان قريبا جدا، وكنت مطالبا بان أسلم الحلقات في وقت قصير، حتى أنني فكرت في الاعتذار عن كتابة العمل بعد الحلقة الثانية.





وتابع": تراجعت وقررت أن أكون على قدر المسئولية التي حملني بها المخرج محمد سامي، واستطعت أن أنتهى من كتابة العمل بعد 39 يوما، فقد كنت أعمل لمدة تصل لـ 16 يوميا، وتفرغت لـ "لؤلؤ" تماما حتى أنني اعتذرت عن التواجد في مسلسل "طلقني شكرا"، وأحضرت أحد الأشخاص ليساعدني وكان يقوم بكتابة ما أخرجه على الورق إلى نسخة إلكترونية.





وكان محمد مهران رد على انتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.





وقال لـ صدى البلد، إن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطرب شعبي وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.





يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.