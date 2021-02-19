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فن

بعد تصدرها الترند.. تعرف على عمر الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:24 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستحرام". 

وظهرت ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجها احمد العوضي بإطلالة رومانسيه وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.

نستعرض لكم أبرز المعلومات عن ياسمين عبد العزيز: 

- مواليد 16 يناير 1980 حيث اتمت عامها الـ 41.

- تزوجت مؤخرًا من الفنان أحمد العوضي، بعد إنفصالها عن محمد نبيل حلاوة.

- شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية والفنية كان أخرها مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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