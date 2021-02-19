اختبار مجمع للشهادة الإعدادية 7 مارس.. نائب وزير التعليم يكشف التفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان مجمع، متعدد التخصصات، في المواد الاساسية، يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021، لطلاب الشهادة الإعدادية.
وأضاف ححازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية "دي ام سي"، اننا نطمئن الطلاب أن الاختبار المجمع له امتحان تكميلى اخر، واذا رسب به الطالب؛ لا يمكن أن يدخل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر؛ عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، في المواد التي تسببت في ذلك.
وأشار حجازي إلى أن درجات امتحان الفصل الدراسي الأول، لا تضاف إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.