اختبار مجمع للشهادة الإعدادية 7 مارس.. نائب وزير التعليم يكشف التفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع ، متعدد التخصصات ، في المواد الاساسية ، يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 ، لطلاب الشهادة الإعدادية.





وأضاف ححازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية "دي ام سي"، اننا نطمئن الطلاب أن الاختبار المجمع له امتحان تكميلى اخر ، واذا رسب به الطالب؛ لا يمكن أن يدخل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم ، أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ، ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر؛ عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني ، في المواد التي تسببت في ذلك.



