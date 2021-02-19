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حوادث

شاهد| نجار يشعل النيران في صاحب فرن بالغربية بسبب طابور العيش

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:29 م
صدى البلد
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احمد علي
نشبت مشاجرة حامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة في الغربية بين صاحب فرن عيش ٣٠ سنة ونجار موبيليا بسبب خلافات على تأخيره في الدور مما أسفر عن إصابة صاحب الفرن  بحروق فى الوجه والأيدي. 


وانتقلت الأجهزة الأمنية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بورود ببلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الدور في فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة حيث قام المتهم بإشعال النيران في صاحب فرن العيش.

كما انتقل ضباط مباحث مركز السنطة برئاسه الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث المركز وقوة من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث   وبمعاونة الأهالى تم ضبط س ع ٣٠ سنه نجار الموبليا وتسليمه للشرطة ونقل المصاب أ ال السباعي صاحب فرن عيش إلى مستشفي السنطى المركزى لإسعافه وتلقى العلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  العامة للتحقيق.
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