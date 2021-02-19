ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التقى حفتر.. المبعوث الأممي إلى ليبيا: وقف إطلاق النار أعاد البلاد إلى طريق الوحدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
وصل المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم إلى بنغازي، في إطار زيارته الأولى لليبيا، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والفاعلين الليبيين. 

وعقد المبعوث الخاص اجتماعا مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وبحضور وفد القوات المسلحة العربية الليبية المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.

وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وخلال الاجتماع ، أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: "إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة".

وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تثبيت وقف إطلاق النار.. رئيس المخابرات العامة يلتقي حفتر وعقيلة صالح فى بنغازي.. صور

العربية: مصر تدعو القائد العام للجيش الليبي لزيارة القاهرة

تقارير: قلق بسبب التدخل الفرنسي في الشأن الليبي لأسباب خاصة

لافروف يحذر من السفر إلى ليبيا.. ويؤكد استعداد موسكو لتقديم الدعم لحل الأزمة

الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا

مواصلة جرائمها.. تركيا تسيطر على الوطية الليبية وتحشد المرتزقة

ترشيحاتنا

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

عقوبات رادعة تنتظر تامر أمين بعد إساءته لأهل الصعيد

دولة عربية تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بعد هجومها الحاد.. ترامب يرفض لقاء سفيرته لدى الأمم المتحدة

تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يرسل صورته بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة من آيات القرآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك S3 فيس ليفت الجديدة المتوقع طرحها في مصر .. صور

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟