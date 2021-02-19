قرار جديد من باتشيكو قبل السفر إلى السنغال

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن برنامج الفريق غدا السبت قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقرر باتشيكو خوض اللاعبين التدريب في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم تناول وجبة الغداء يعقبها التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي ثم استقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.





ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علما بأنه كان قد تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى التي احتضنها استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضي.



