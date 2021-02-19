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فن

باب الجمال لـ محمد منير تحصد 3.4 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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سعيد فراج
حققت أغنية "باب الجمال" للفنان محمد منير، 3 ملايين و403 آلاف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 30 ديسمبر الماضي. 

أغنية "باب الجمال" لـ محمد منير، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ألبوم محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يحتوي الألبوم على أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس،  و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.
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حذف أغنية "فينك يا حبيبي" من الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر اليوتيوب

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