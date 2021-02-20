أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

يسعى الكل أن يكون حفل الزفاف يوم جميل بكل تفاصيله وأن يكون الجميع سعيدا به، إلا أن الأمور قد تتعقد بسبب تصرف عفوي ويتسبب في حرج أحدهم.





وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن ريد البالغ من العمر 29 عاما، روى موقف محرج حدث في حفل زفافه منذ 3 سنوات وقع خلاله في مأزق شديد امام الضيوف بسبب عفوية زوجته .





قامت السيدة روين زوجته البالغة من العمر 25 عاما ، بالقيام بحركة غير لائقة امام الضيوف، و لكنه وصفها بأنها نابعة من عفويتها التي تشبه عفوية الاطفال و لكن وضعت الجميع في موقف محرج .





طالبت روين من الضيوف أن يتبرعوا لهم بالمال ليساعدوهم في السفر لقضاء شهر العسل لأنهم لا يملكون المال الكافي للسفر و ان تكلفة حفل الزفاف كانت ضخمة فلم يتبقى ما يكفي للسفر، و لم تكتفي بذلك بل طالبت منهم عدم احضار هدايا و الاكتفاء بإعطائهم الأموال .





شعر الشاب بالحرج الشديد من الكلام الذي وجته زوجته للضيوف بكل عفوية و لكن لم يفهم الضيوف في حفل الزفاف انها مزحة و قاموا بإعطاء العريس مالا وفيرا في نهاية الزفاف تنفيذا لرغبة زوجته إلا أنه رفض أخذه وأكد لهم أنها تمزح فقط .



