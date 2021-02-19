بسبب خطأ بسيط.. زوج و زوجة في المستشفى صباح أول أيام الزواج

تعرض زوجين لموقف سئ للغاية عقب إنتهاء زفافهما ، فبعد قضاء أول ليلة في منزلهم الجديد أصيب الزوجين باختناق في صباح أول أيام الزفاف و تمكن الجيران من كسر باب المنزل و طلب الإسعاف .





حسب ما ورد في صحيفة ": ميرور"البريطانية، فإن عريس و عروس تعرضوا لموقف سئ للغاية بسب تسريب غاز في منزلهما بعد قضاء أول ليلة في المنزل و اكتشف الجيران ذلك بالصدفة .





قال رجل أربعيني يسكن في المنزل المقابل للعروسان، أنه خرج في الصباح للتريض إلا أنه استنشق رائحة غاز تنبعث من المنزل، و بكنه في البداية ظن أنها مجرد تهيؤات و لكن أحد الجيران سأله بعد دقائق ما إذا كان يشعر باستنشاق غاز ينبعث من ذلك المنزل، فتأكدت ظنونه.





قام الرجل الأاربعيني بطلب الإسعاف على الفور، بعد أن دق جرس باب جيرانه الجدد و لكم يجيب عليه أحد، فشعر بالخوف فقد يكونوا ماتوا خنقا من رائحة الغاز، و بالفعل بعدد كسر الباب عثرت الإسعاف على الزوجين مستلقيا على الأرض بعد إغمائهم من استنشاقهم الغاز .





جدير بالذكر أن العروس استيقظت بعد ساعات من نقلها الى المستشفى وأوضحت ان السبب في ذلك هو نسيانها اغلاق الغاز في السخان بعد ان استخدمته في الساعات المبكرة من الصباح .