ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول الجريح يخشى السقوط مجددا في فخ إيفرتون بديربي الميرسيسايد

السبت 20/فبراير/2021 - 10:25 ص
محمد صلاح ضد إيفرتون
محمد صلاح ضد إيفرتون
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، جاره إيفرتون، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "أنفيلد"، بديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز السابع

في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.

بينما إذا حقق إيفرتون الفوز سيتساوى مع ليفربول بنفس عدد النقاط.

ونقلا عن الموقع الرسمي لليفربول، فإن فابينيو ليس جاهزًا للظهور لأنه يتعافى من إصابة عضلية، في حين يستمر غياب جيمس ميلنر وديوجو جوتا أيضًا إلى جانب غيابات فريق الريدز على المدى الطويل.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال يورجن كلوب المدير الفني: "تدرب نابي أمس مع الفريق، لذلك علينا أن نرى ما سوف يحدث. فابينيو لم يشارك في التدريب، كل الآخرين كذلك. لا جديد. كلهم يقتربون، فابينيو يقترب، ميلنر يقترب ويقترب ديوجو، لكن ليس بالقرب الكافي للمشاركة في عطلة نهاية هذا الأسبوع".

واصل كلوب تقديم مزيد من التفاصيل حول حالة كيتا، قائلًا: "كان من الممكن أن يكون نابي في الفريق ضد لايبزيج، لكن ذلك لم يكن منطقيًا لأنه تدرب لمدة يومين فقط مع الفريق. لذلك فضلنا أن يبقى في الوطين، والخضوع لعدد من الحصص التدريبية لمدة يومين، ولكن للأسف أصيب نابي بالمرض قليلًا ولم يتمكن من التدريب خلال هذين اليومين. بالأمس أستعدناه مرة أخرى. بالطبع، بعد الإصابات التي تعرض لها، لا نريد إجباره على التدخل أو شيء من هذا القبيل، لكن سيكون من الجيد أن يكون معنا. هل هو قادر على اللعب بضع دقائق يوم السبت؟ لا أعلم. إذا لم يكن كذلك، فمن الأفضل الابتعاد عن الفريق ومجرد التدريب بشكل مناسب".

"التواجد على مقاعد البدلاء، ليست الأشياء الأكثر شدة ويجب أن يعتاد على الحدة مرة أخرى. لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكنه لم يعد مصابًا بعد الآن وعلينا الآن معرفة مدى لياقته لتحديد وقت مشاركته".

أكد المدير الفني أيضًا أنه لا توجد مخاوف تتعلق باللياقة البدنية فيما يتعلق بأليسون بيكر.

في غضون ذلك، تعزز تشكيل إيفرتون بعودة دومينيك كالفرت لوين وألان.

لكن ييري مينا سيغيب عن لقاء آنفيلد بعد الإصابة في منتصف الأسبوع خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي. وجان فيليب غبامين مستبعد أيضا بسبب الإصابة.

وقال كارلو انشيلوتي مدرب البلوز للصحفيين "عاد دومينيك كالفرت لوين وألان. الحقيقة أن لدينا الكثير من المباريات في هذه الفترة، من المهم أن تكون كل التشكيلة متاحة. نحن قريبون من جعل جميع اللاعبين لائقين. هذا مهم. يمكننا أن نتبع سياسة المداورة قليلًا ونبقي الفريق أكثر جاهزية. ألان كان غائبًا لمدة شهرين. وإن استعادته أمر مهم حقًا بالنسبة لنا. ويمكن لجميع اللاعبين المتاحين بدء المباراة".

آخر تشكيل للفريقين:
لايبزيج 0-2 ليفربول (16 فبراير): أليسون، أليكساندر-آرنولد، كاباك، هندرسون، روبرتسون، فينالدوم، جونز، تياجو، ماني، صلاح، فيرمينو.

إيفرتون 1-3 مانشستر سيتي (17 فبراير): بيكفورد، هولجيت، مينا، كين، جودفري، دين، ديفيز، دوكوري، إيوبي، سيجوردسون، ريتشارليسون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح وصيفا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

أسباب تراجع ليفربول مع يورجن كلوب

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

نجم ليفربول يغيب أمام ليستر سيتي

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

حكم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة وهل تنقض الوضوء؟ الإفتاء ترد

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 12 ساعة اليوم.. اعرف السبب

الدوري الألماني.. جروس في مهمة صعبة مع شالكه أمام بوروسيا دورتموند

السماء تمطر حجارة نارية.. بركان إتنا الأعنف في إيطاليا| صور

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس السيئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدة الزمنية المناسبة.. دراسة: 3 أشهر بين جرعات لقاح كورونا تزيد من فعاليته

سعر ومواصفات سيفيك 2021 أشهر طرازات هوندا فى مصر.. صور

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها