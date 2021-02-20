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أخبار العالم

بعد سلسلة من الإجراءات المشددة.. تحرك عاجل من وزير الداخلية الكويتي بسبب كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:33 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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محمود نوفل
أفادت وزارة الداخلية الكويتية بأن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي تفقد منفذ النويصيبب للوقوف على استعدادات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فيروس كورونا المستجد. 

كانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق  عدم السماح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وأشارت الداخلية الكويتية الي انه ستتم اعادته الى جهة القدوم، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق مسافر للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية و البحرية، للاطلاع على كافة إرشادات وإجراءات السفر من الكويت وإليها.

وأكد العوضي على ضرورة  الحجز الفندقي لجميع القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى إلى البلاد، منوها بأهمية التزام المسافرين بكافة التعليمات و الإرشادات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها
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