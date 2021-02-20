حصاد الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19

انتهت الجولة ال19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أول أمس، الخميس، حيث شهدت سقوط فريق الشباب متصدر ترتيب الدوري السعودي على أرضه أمام ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد ليشتعل صراع المنافسة على القمة.



واستغل حامل اللقب فريق الهلال تعثر المتصدر ووصيفه الأهلي الذي تعادل مع العين بهدف لمثله، ليقتنص المركز الثاني ويقلص الفارق إلى نقطتين مع الشباب بفوزه على الاتفاق بثلاثية، في حين حقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على التعاون بهدفين لهدف، وسقط النصر في فخ الخسارة من جديد أمام القادسية.



ونقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض الانتصار في ثلاث مواجهات، مقابل أربعة للضيوف، وحضر التعادل في لقاء وحيد، وتم تسجيل 22 هدفًا بمعدل 2.75 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت فريقين على نظافة شباكهما.



نتائج الجولة التاسعة عشرة



الأربعاء



الرائد 1 – الوحدة 3



أبها 1 – الباطن 2



الشباب 1 – الفتح 2



الأهلي 1 – العين 1



- الخميس



الفيصلي 2 – ضمك 0



التعاون 1 – الاتحاد 2



القادسية 1 – النصر 0



الهلال 3 – الاتفاق 1



ترتيب فرق الصدارة



1- الشباب: 38 نقطة من 19 مباراة



2- الهلال 36



3- الأهلي 35



4- الاتحاد 32



5- القادسية 28



قراءة في النتائج



خلط فريق الفتح أوراق المنافسة من جديد بعد أن عرقل المتصدر فريق الشباب وانتصر عليه بهدفين سجلهما كريستيان كويفا (67) وميتشيل تي فريدي (90+3)، مقابل هدف سجله المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا (43).



في المقابل عاد الهلال إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة وصعد إلى المركز الثاني بفوزه على الاتفاق بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي بافيتيمبي جوميز (58 و80) و أندري كاريلو (73) مقابل هدف جاء بواسطة فيليب كيش في الدقيقة (90+7) من ضربة جزاء.



ولم يستغل الأهلي ما حدث للشباب وسقط في فخ التعادل أمام العين بهدف لمثله، حيث تقدم الأخير أولًا بهدف للاعبه فيليب براداريتش في الدقيقة (39)، وتعادل عبدالرحمن غريب للأول (84).



وعزز الاتحاد موقعه في المركز الرابع بعد أن حول تأخره بهدف أمام التعاون سجله عبدولاي ساني في الدقيقة (16)، إلى انتصار ثمين بهدفين حملا توقيع رومارينيو دا سيلفا (49) وكاسيو دوس أنجوس بالخطأ في مرماه (68).



ورد فريق الوحدة على تقدم مضيفه الرائد بهدف منصور الحربي (16) بثلاثة أهداف جاءت بواسطة أنسيلمو دي مورايس (44 و66) وهيرناني فروتيس (90+3) ليواصل نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة.



وزاد القادسية من جراح فريق النصر وألحق به الهزيمة الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم بتغلبه عليه بهدف مقابل لاشيء حمل توقيع البرازيلي أديسون فيليب في الدقيقة (23) من زمن اللقاء.



وحسم الفيصلي المواجهة مع ضيفه ضمك وفاز عليه بهدفين لرومان أمالفيتانو (12) وجوليو تافاريس (28)، وتغلب الباطن على أبها بهدفين سجلهما فابيو آبرو (26) وراكان العنزي (50)، مقابل هدف لكارلوس ستراندبيرغ (39).



ترتيب الهدافين



14 هدف - بافيتيمبي جوميز (الهلال)



12 - كريستيان جوانكا (الشباب)



11 - حسن العمري (القادسية)، كارلوس ستراندبيرج (أبها)، فابيو آبرو (الباطن)، جوليو تافاريس (الفيصلي)



10 - إيميليو زيلايا (ضمك)، رومارينيو (الاتحاد)



9 - عمر السومة (الأهلي)



أبرز نجوم الجولة



واصل الفرنسي بافيتيمبي جوميز تربعه على صدارة ترتيب الهدافين بعد أن لعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه الهلال على الاتفاق بتسجيله هدفين.



في المقابل سجل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس هدفين لفريقه الوحدة ساهما بتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، وظهر الهولندي ميتشيل فريدي تي فريدي من جديد وسجل هدف الانتصار الثمين لفريقه الفتح في شباك المتصدر