ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

12 ألف عملية عيون..إنجازات الأورمان في دعم علاج المرضى غير القادرين بالفيوم

السبت 20/فبراير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة الفيوم ، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج  كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر.

أضاف اللواء شعبان، فى بيان أصدرته الجمعية اليوم السبت،  ان الأورمان بمحافظة الفيوم أجرت الكشف الطبي على عدد (65,845) مريض واجراء عدد (12,600) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (8,850) نظارة طبية  ، لغير القفادرين والفقراء من أبناء النجوع والقرى والمراكز بمحافظة الفيوم.

وكان ل "الأورمان" دور فى مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس  وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت فى مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومستشفيات القوات المسلحة التى قامت بتنفيذ عمليات العيون مجانًا لجميع المستفيدين، ومؤخرأ  أطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932,729) مريض، واجراء عدد (208,987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

أقرأ أيضا : بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد العتيق في الفيوم

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مشروع مكافحة العمى.. الأورمان تعلن إجراء 11 ألف عملية لغير القادرين بالشرقية

الأورمان تفحص أمراض العيون لغير القادرين في أسوان.. شاهد

جمعية الأورمان بقنا تشارك في حملة الأمم المتحدة للتوعية بضعف الإبصار

ترشيحاتنا

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

اليوم.. المريخ السوداني يحسم ملف شكوى كهربا للكاف

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

حكم إهانة الزوج لزوجته وعقابها في الإسلام

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور