12 ألف عملية عيون..إنجازات الأورمان في دعم علاج المرضى غير القادرين بالفيوم

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة الفيوم ، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر.

أضاف اللواء شعبان، فى بيان أصدرته الجمعية اليوم السبت، ان الأورمان بمحافظة الفيوم أجرت الكشف الطبي على عدد (65,845) مريض واجراء عدد (12,600) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (8,850) نظارة طبية ، لغير القفادرين والفقراء من أبناء النجوع والقرى والمراكز بمحافظة الفيوم.

وكان ل "الأورمان" دور فى مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت فى مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومستشفيات القوات المسلحة التى قامت بتنفيذ عمليات العيون مجانًا لجميع المستفيدين، ومؤخرأ أطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

ومن جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932,729) مريض، واجراء عدد (208,987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

أقرأ أيضا : بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد العتيق في الفيوم