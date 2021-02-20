مذكرة تفاهم بين محافظة الاسماعيلية وبرنامج دعم التعليم المهني لتشغيل الشباب

وقعت محافظة الاسماعيلية مذكرة تفاهم مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني و إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة و المديريات الخدمية التي لها صلة بالبرنامج، والذي يهدف إلي تعزيز اللامركزية والإرتقاء بمنظومة التعليم الفني و التدريب المهني على مستوي المحافظات، و إعداد البرنامج وفقا لإتفاق التمويل المبرم بين الأتحاد الأوروبي و الحكومة المصرية الذي دخل حيز النفاذ في 16 ديسمبر 2013 و تم التصديق عليه بقرار جمهورى رقم 105 لسنة 2014 .





من جهته شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ملتقى التوظيف الأول بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني بمركز شباب الشيخ زايد، تحت شعار " إشتغل فني ".





حضر الفعاليات، ماجد بركات القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج، والنائبة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ بالبرلمان، ورمضان أمام عضو مجلس الشيوخ، وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودعاء علي مديرة إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك بمشاركة 10 شركات لتوفير 600 فرصة عمل لأبناء محافظة الإسماعيلية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية و التي توفر مرتبات وحوافز مجزية و تأمين أجتماعي وصحي، وتأمين ضد الحوادث، والعلاج بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى فرص للترقي وأرباح سنوية وذلك من بداية التعيين.





وقال نائب محافظ الإسماعيلية خلال الملتقى أن التعليم الفني من أولى أهتمامات القيادة السياسية والذي يقام على أرض محافظة الإسماعيلية تحت رعاية محافظ الإسماعيلية لخلق فرص عمل للشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية المختلفة من فنيين وإداريين ومشرفين بإختلاف درجات الخبرة، بداية من حديثي التخرج لممارسي المهن الفنية، كما يؤهل العمل فرصة تدريب الشباب حديثي التخرج وراغبي العمل الفني.





وأشار المهندس أحمد عصام الدين أن الملتقى شهد إقبال وتوافد عدد كبير من شباب الإسماعيلية لتسجيل طلبات التوظيف، و الذي يؤكد أن شباب الإسماعيلية قادرين على إثبات ذاتهم من خلال الوظيفة الفنية، لافتاَ أن خلال الشهر القادم سيتم أفتتاح ملتقي أخر لتوظيف لحملة المؤهلات العليا بالتعاون مع برنامج Tvet، على جاني أخر تقوم إدارة تشغيل الشباب باِستقبال طلبات أبناء الإسماعيلية بصفة مستمرة للتسجيل في فرص العمل المتاحة.





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