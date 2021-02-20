ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تدعو أطراف النزاع في الصومال للتهدئة ووقف التصعيد

السبت 20/فبراير/2021 - 06:30 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن بالغ الأسف والقلق، إزاء اندلاع أعمال عنف في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.

ودعت الخارجية البحرينية، في بيان، جميع أطراف النزاع في الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء في حوار جاد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار.

واندلعت معركة بالأسلحة النارية، أمس الجمعة، في وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدأ بشجار بين ضابطين.. 10 قتلى في اشتباك بين قوات حكومية بالصومال

السودان يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في مقديشو

الصومال.. إطلاق نار في مقديشو والمعارضة تطالب برفع الحظر عن التظاهرات

معركة بالأسلحة النارية وسط مقديشو والأمن الصومالي يغلق الشوارع.. فيديو

قتلى وجرحى.. بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الأحداث في الصومال

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال

ترشيحاتنا

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

إيران تطلب من أمريكا وحلفائها التعليق على قنابل إسرائيل النووية

من على ظهر حصان.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد