البحرين تدعو أطراف النزاع في الصومال للتهدئة ووقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن بالغ الأسف والقلق ، إزاء اندلاع أعمال عنف في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.





ودعت الخارجية البحرينية ، في بيان، جميع أطراف النزاع في الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء في حوار جاد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار.



