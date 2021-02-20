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فن

مقطع محذوف.. شاهد الرقصة المثيرة للجدل لـ اليسار مع نزار الفارس

السبت 20/فبراير/2021 - 07:00 م
نزار الفارس والراقصة
نزار الفارس والراقصة اليسار
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب مقطع فيديو محذوفا من حلقة الراقصة اليسار مع الاعلامى العراقى نزار الفارس ليثير بها الجدل مجددا. 

وظهر نزار الفارس فى الفيديو وهو يبدو عليها علامات من الخجل الشديد والذى كان سببا رئيسيا ايضا فى مغادرة المكان.

وقالت الراقصة إليسار خلال استضافتها فى برنامج "مع الفارس " رفقة الإعلامي العراقي نزار الفارس، ان الفنانة فيفي عبده قامت بـ حظرها من متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


وحاول الإعلامي نزار الفارس سؤالها عن السبب فقالت: " لا أعلم السبب، و انا بحبها كتير وكنت بعملها لايكات".


كانت الفنانة فيفي، نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي". 

يذكر أن الفنانة فيفي عبده  كانت قد نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.
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