بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

تصدرت الديفا سميرة سعيد، تريند مؤشر موقع "جوجل"

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بعد حلقتها مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" ببرنامج "السيرة".





وتعتمد سميرة على الملابس الكلاسيك أو الكاجوال الغريبة التي تتميز بها عن غيرها وهو ما يجعل لها ستايل انيقا ومثيرا.





وتعتمد على اطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التي تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة، من خلال مشاركة جمهورها ، صورا ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





ومن الناحية الجمالية تعتمد سميرة سعيد على ترك شعرها الكيرلى ووضع الماكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما يجعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها لتبدو وكأنها صغيرة السن.