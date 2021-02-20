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توك شو

أول دولة طبقتها.. مرعي: العدالة المصرية متميزة ومن يتهمها مغرض

السبت 20/فبراير/2021 - 10:27 م
رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية العليا
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هاني حسين
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن  العدالة المصرية متميزة تصل لكل مواطن مصري وليس هناك مواطن مصري يشكو من العدالة، والعدالة المصرية بخير .

وأضاف سعيد مرعي في  تصريحات تليفزيونية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  من يتهم عدالة مصر مغرض لا يعرف أن مصر دولة ضاربة جذورها في التاريخ، ومصر هي أول دولة في العالم عرفت العدالة وطبقتها وعرفت تنظيم العدالة تنظيم مقنن.

وتابع سعيد مرعي:"  العدالة في مصر ليست متهمة ومن يتهمها يتجنى على مصر  والقضاء المصري يصل إلى  كل ربوع مصر "، مضيفا:"  المرأة المصرية شاركت في تحقيق العدالة بين المصريين  والمراة المصرية تجلس على منصة القضاء".

وأكمل سعيد مرعي :" الرئيس السيسي بذل مجهود كبير في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له أو دين له  والإرهاب لا تتعرض له دولة واحدة إنما الإرهاب تعرضت له كل دول العالم ".

 ولفت سعيد مرعي:" الرئيس السيسي وجه بضرورة مكافحة الإرهاب، وكل دول العالم على علم بما قام به الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب في كافة ربوع مصر ".

 وتابع سعيد مرعي :"  كلمة الرئيس السيسي نالت إعجاب  وتقدير كل القضاة الأفارقة والمحكمة الدستورية العليا تثمن مجهود الرئيس السيسي في تثبيت أركان الدولة ومكافحة الإرهاب  وإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات "، مضيفا:" الرئيس السيسي ينفذ مشروعات تنموية في الريف المصري 
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