العناني: نستهدف عودة السياحة إلى سابق عهدها في خريف 2022

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العالم يتوقع أن تعود السياحة إلى سابق عهدها في عام 2024، معقبا: نتوقع أن نصل إلى أرقام 2019 في 2024، ومصر تستهدف أن تعود إلى سابق عهدها في خريف 2022".





وأضاف "العناني"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون إي"، أن العالم كله يتوجه إلى سياحة الجبال والغطس والمياه، معقبا: الفيروس في الأماكن السياحية أصبح معدوما الآن..موضحا أن محافظتي اسوان والأقصر يعانون من قلة السياحة.



واكمل: مبادرة شتي في مصر تساعد في تخفيض تكاليف السياحة في أسون والاقصر، معقبا: المبادرة لها رد فعل معقول ولكن ليس كما هو متوقع.



وفيما يخص عودة السياحة الروسية، أوضح أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء، منوها بأن مصر تفتح أبوابها أمام الجميع.