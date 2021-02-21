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رياضة

لاعب منتخب مصر للسلة: إصابتي كسر في الأنف

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:08 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن إصابته في مباراة الفراعنة أمام الرأس الأخضر التي جمعت بينهما أمس السبت، في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية رواندا 2021، عبارة عن كسر في الأنف.

وتقام تصفيات المرحلة الثانية للمجموعة الرابعة في تونس، والتي تضم كلا من مصر، المغرب، أوغندا والرأس الأخضر.

وقال أمين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "تشخيص الإصابة عبارة عن كسر في الأنف، بعدما توجهت للمستشفى، لكن سوف يتحدد إذا كانت سوف تحتاج جراحة أو لا عندما نعود إلى مصر، حيث كانت الإصابة قوية، لكن في النهاية نجحنا في الفوز بالمباراة".

وأضاف: "للأسف سوف أغيب عن مباراة المنتخب اليوم الأحد أمام المنتخب المغربي، لكن أثق في قدرة زملائي على تخطي هذا اللقاء من أجل زيادة تصنيف المنتخب بإفريقيا".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته، قائلا: "لدينا إصابات مؤثرة في المنتخب مثل عمرو الجندي ومحمد عادل، لكن أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب، علمنا أن منتخب مصر يعمل على قلب رجل واحد، ولا يقف على لاعب".

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