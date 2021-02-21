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منوعات

مستويات جديدة للمساواة .. امرأة تطلق شعر وجهها لسنوات

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:36 ص
امرأة
امرأة
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عزة عاطف
لسبب غريب أطلقت امرأة شعر وجهها لينمو بحرية طوال سنوات، متجاهلة تحديق الغرباء وتعليقاتهم القاسية من أجل توصيل رسالة مفادها أن المرأة غير مجبرة على فعل ما لا تطيق، في مستويات جديدة للمطالبة بالمساواة.

رفضت معلمة دنماركية تدعى «إلدينا جاجانجاك» عمرها 31 عامًا من كوبنهاجن إزالة شعر وجهها النابت على شفتها العليا وبين عينيها لكي تتخلص من المنافقين حولها وتعرف من قد يتقبلها كما هي دون تجمل.

نشأت إلدينا في مدينة صغيرة حيث كان من المتوقع أن يلتزم الناس بمعايير الجمال الصارمة، ومع تقدمها في السن، أصيبت بالإحباط من توقع أن تكون النساء خالية من الشعر.

فمن وجهة نظرها مقارنة بالرجال، من المتوقع أن ننفق المزيد من الوقت والمال على مظهرنا فقط حتى نعتبر مقبولين بصريًا في المجتمع، خاصة عندما نتواجد في الأماكن العامة.

لذلك في مارس 2020، قررت إلدينا ترك الملاقط وشفرات الحلاقة وترك شعر وجهها ينمو، على الرغم من تلقيها أحيانًا تعليقات وقحة من الغرباء. 

تقول: "لقد جاء الناس إلي في الشارع ليخبروني أنه كان رائعًا، وبعضهم يصرخون في وجهي مشمئزين".

سبب القرار الغريب

لكن "إلدينا" ترى أن مظهرها غير العادي مفيد، حيث يتيح لها التعرف بسرعة على ما إذا كان شخص ما يستحق وقتها. 

يوفر لها الشارب مقياسًا سهلًا لمعرفة فيمن تثق وما مدى حكم الناس عليها، تشرح قائلة: "لقد تمكنت من التخلص من الأشخاص الوقحين الذين لا يتقبلونني كما انا منذ البداية".

تشعر إلدينا بثقة أكبر من أي وقت مضى، وتريد تشجيع الناس على التوقف عن القلق بشأن ما يعتقده الآخرون والقيام بما يجعلهم سعداء.

تقول: "لا يهمني ما يعتقده الناس"، إنه اختيار شخصي للجميع ليصنعوا أنفسهم، وأتمنى ألا يهتم الناس بصرف النظر عن طريقة العيش التي تختارها المرأة. 
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