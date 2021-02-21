4 ملايين سائح في 2020 .. "الغرف السياحية": الدولة المصرية عالجت كورونا بشكل أمثل

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جائحة كورونا نتج عنها تأثير سلبي كبير على مستوى دول العالم في قطاع السياحة، سواء في التنقلات، أو الطيران، أو الإقامة.





وأوضح "هزاع"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عام 2020 شهد تواجد 4 ملايين سائح أجنبي في مصر، وذلك مقارنةً بعام 2019 الذي سجل تواجد 13 مليون سائح في مصر، وذلك نتيجة جائحة كورونا.





وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات معينة لمواجهة كورونا واستخدمت كافة الطرق الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا، لمعالجة الموقف عن طريق مجلس رئاسة الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير السياحة والآثار.



