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4 ملايين سائح في 2020 .. "الغرف السياحية": الدولة المصرية عالجت كورونا بشكل أمثل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:41 ص
الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جائحة كورونا نتج عنها تأثير سلبي كبير على مستوى دول العالم في قطاع السياحة، سواء في التنقلات، أو الطيران، أو الإقامة.

وأوضح "هزاع"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عام 2020 شهد تواجد 4 ملايين سائح أجنبي في مصر، وذلك مقارنةً بعام 2019 الذي سجل تواجد 13 مليون سائح في مصر، وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات معينة لمواجهة كورونا واستخدمت كافة الطرق الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا، لمعالجة الموقف عن طريق مجلس رئاسة الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير السياحة والآثار.

ولفت إلى أن الدولة المصرية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بداية من وصول السائح الأجنبي مرورًا بعودته إلى بلاده.
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