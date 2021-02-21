برلماني يطالب بتوقيع أشد العقوبات على الإعلامي تامر أمين بعد إساءته لصعيد مصر

طالب النائب باهى مسعود عضو مجلس النواب، عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بتوقيع أشد العقوبات ضد الاعلامى تامر أمين بعد إساءته البالغة لأبناء وجماهير صعيد مصر.





وقال " مسعود " فى بيان عاجل ، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حالة من الاحتقان الشديد لدى جماهير الصعيد، مؤكدًا رفض أهالينا بصعيد مصر الاعتذار الذى تقدم به تامر أمين، لأنه أصر على توجيه الإهانات لأبناء الصعيد، حتى فى اعتذاره لهم وهو ما يدل على جهله بمبادئ وقيم وتقاليد الصعايدة ، مطالبا بالتحقيق الفورى مع الإعلامى تامر أمين.





وأشار إلى أن هذا الاعلامى الجاهل بعادات وقيم الصعيد الأصلية، ادعى كذبًا وزورًا أنه فى الريف والصعيد يقوم الناس بإنجاب الكثير من الأبناء حتى يقوموا بالصرف عليهم من خلال تشغيلهم فى ورش، كما يقوموا بشحن بناتهم إلى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل ، مؤكدًا أن الصعايدة لن يهدأ لهم بال حتى يتم معاقبة من تامر أمين، خاصة وأن هناك العديد من البلاغات التى تقدم بها عدد كبير من المواطنين إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام.





وأضاف إننا نثق ثقة بلا حدود فى قضاء مصر الشامخ، مؤكدًا أن ما قام به تامر أمين، فيه مخالفات صارخة لقانون العقوبات حيث يقع تحت طائلة تهمة السب والقذف وهو مايعرضه لعقوبة الحبس.





وأشار إلى أن أمثال تامر أمين لا بد من محاسبتهم ومحاكمتهم وتوقيع أشد العقوبات ضدهم، لأنهم لا يعرفون أى لغة سوى لغة الكذب والإساءة إلى غيرهم بصورة بشعة ويجب محاكمته محاكمة عاجلة، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لصعيد مصر، الذى خرج من بين صفوفه قادة الفكر والثقافة والسياسة أمثال الزعيم جمال عبد الناصر والدكتور طه حسين ومشايخ وكبار علماء الأزهر الشريف مثل الراحلين الكبيرين الشيخ رفاعة الطهطاوى والدكتور محمد سيد طنطاوى، والعالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.