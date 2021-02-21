العمر مجرد رقم.. مسن يمارس الرياضة باستمرار حفاظا على صحته

قال عبد المهيمن شحاته، مهندس زراعي بالمعاش، إنه يشعر نفسه في عمر الـ 25 سنة وليس 68 بممارسة الرياضة يوميا، مؤكدا أنه ب الرغم من مطالب أسرته له بترك الرياضة خوفا عليه من الإصابات ، إلا أنه يصر على ممارستها.





وأضاف عبد المهيمن شحاتة، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التليفزيون المصري: "الحمد لله طالما في العمر بقية هكمل وعندي أمل أعمل أرقام قياسية في اللعبة اللي أنا بلعبها، أنا أتحدي نفسي ولا أ تحدى أحد، لما تقع تتكسر إنت مش لسه شباب، لو حطيت كلامهم في دماغي هنام واتعب، وسوف اكمل ما بدأته بكل إرادة وتصميم".





وأضاف، أن الشارع هو الحل المناسب لأي شخص، لا يمتلك المال للذهاب إلى صالات الجيم، ناهيك عن أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ضرورة لا غنى عنها، متمنيا أن يقلده الناس وتكون لديهم ثقافة ممارسة الرياضة.





وِأشار "شحاته"، إلى أنه يري نفسه مثالا مصريا وقرر أن العمر مجرد رقم، وإنه سوف يفعل ما يُحبه، وما يراه مناسب له للحفاظ علي صحته.





وأردف: "أهتم بالرياضة منذ صغري، إذ لعبت المصارعة وكرة القدم والجري وحافظت على لعب الجري والعُقلة ورفع الأثقال، أي أنني انتقلت بين الرياضات المختلفة في مرحلة مختلفة من عمري".





وأوضح، أنه كان يعاني من عدم الارتياح أو التشجيع، وعند خروجه إلى الشوارع لاحظ أن إقبال كبار السن والنساء على الرياضة في كورنيش المنيا أكبر كثيرًا مما كان عليه الماضي، مكملا أنه يعتمد على أعمدة الإنارة في تدريباته أو يلتصق في الأشجار ويمارس تمارين اللياقة بكورنيش المنيا، وحصد 3 ميداليات بالبطولة العربية للقوة البدنية.