إصابة 8 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا وتم نقل المصابين إلى مستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي بدون لوحات، بعمود إنارة بطريق بردنوها بمركز مطاي.





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تسبب الحادث في إصابة رجب. ر. ع 59 سنه محامي مقيم أولاد الشيخ على، واحمد . خ. م 24 سنه لا يعمل مقيم نزلة ثابت، ومصطفي. م. ع 18 سنه قرية حلوة تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي.





كما أصيب 5 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان.





تلقي مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص ما تسبب في إصابة 5 أشخاص .





تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



