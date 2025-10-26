قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
توك شو

أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


ملك الأردن: سنواصل إرسال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية
قال ملك الأردن، إن علينا الاستمرار في مسيرة التطوير ولا مجال للتراخي، متابعا: قطعنا شوطا كبيرا في الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلا.


وزير الصحة: توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
قال نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.


يونيسف: أكثر من 64 ألف طفل بين شهيد وجريح في حرب غزة و58 ألفًا فقدوا أحد والديهم
أعلنت يونيسف، أن أكثر من 64 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا و58 ألفا آخرين فقدوا أحد والديهم خلال حرب غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


البصل بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات في الأسواق اليوم
تشهد أسعار الخضروات خلال الفترة الحالية تذبذبًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، متأثرة بتغيرات العرض والطلب وتقلبات الأحوال الجوية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.


مفاجأة لمحبي الشتاء.. طقس خريفي مستقر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع أجواء خريفية معتدلة تسيطر على مختلف المحافظات، بالتزامن مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح وارتفاع نسبي في نسب الرطوبة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


تغيرات واضحة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
أستقرت أسعار الذهب، وسط تغيرات محدودة فى البورصة العالمية للذهب، لتظل الأونصة تتداول فوق 4 ألاف و100 دولار، وهو ما حد من حدوث تغيرات كبيرة في سعر المعدن النفيس.


ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي ترامب أمام قمة آسيان، إننا نثمن مشاركة عدد من الدول في توقيع اتفاق وقف حرب غزة، وتمكنا من تحقيق السلام في غزة.


الخزانة الأمريكية تعلن اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور
أعلنت الخزانة الأمريكية، اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين في كوالالمبور، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

