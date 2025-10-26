مفاجأة لمحبي الشتاء.. طقس خريفي مستقر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع أجواء خريفية معتدلة تسيطر على مختلف المحافظات، بالتزامن مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح وارتفاع نسبي في نسب الرطوبة.

كتل هوائية صحراوية تتراجع تدريجيًا

تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء تتسم بارتفاع درجات حرارتها، إلا أن تأثيرها بدأ في التراجع تدريجيًا، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتتراوح العظمى اليوم بين 28 و29 درجة مئوية على أغلب الأنحاء.

أجواء معتدلة ليلًا وتحذير من الشبورة

مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتسود أجواء معتدلة تميل إلى البرودة ليلًا، حيث تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة مئوية.

وينصح قائدي المركبات بتوخي الحذر خلال ساعات الصباح الأولى بسبب تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي سرعان ما تختفي مع سطوع الشمس.

سحب منخفضة وأمطار خفيفة غير مؤثرة

تشهد السواحل الشمالية الغربية تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها في بعض المناطق فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لتظل الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية.