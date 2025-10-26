قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
باكستان وإيران تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التجارة الحدودية
توك شو

البصل بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
هاجر ابراهيم

تشهد أسعار الخضروات خلال الفترة الحالية تذبذبًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، متأثرة بتغيرات العرض والطلب وتقلبات الأحوال الجوية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. 

ويأتي ذلك وسط ترقب المستهلكين لاستقرار الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق 

عرضت برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد" تقريرا بأسعار الخضروات اليوم الأحد.

وقال أحد التجار: “سعر البصل ب12 جنيها، والبطاطس التحمير ب10 جنيها، والكرنب البلدي ب25 جنيها للكبيرة، و15 للحجم الصغير، والباذنجان ب15 جنيها، والبطاطا الحمراء ب15 جنيها”.

وأشار إلى أن سعر الثوم جاء بسعر 35 جنيها، و50 جنيها لورق العنب، وزنه كيلو وربع، و35 للذرة السكري للطبق، و20 جنيها للبنجر، و30 جنيها للفاصوليا الخضراء، و18 جنيها للكوسة.

وتابع أن سعر الفلفل الرومي ب15 جنيها للكيلو، الجزر ب20 جنيها، والقرنبيط ب25 جنيها، و15 جنيها للخيار، و40 جنيها للفلفل الالوان، و15 جنيها للفلفل، و15 جنيها للطماطم.

طريقة عمل طاجن خضروات باللحمة


يعد طاجن الخضروات باللحمة من الأكلات الشهية المغذية التي يمكن تجد تقديمها على مئات السفرة في التجمعات العائلية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن خضروات باللحمة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

 
المقادير
خضار مشكل مسلوق

 لحمة مكعبات مسلوقة

 بصل ابيض حلقات

 ثوم

صلصة طماطم

عصير طماطم

 نعناع

 مرقة لحمة

 سمنة

 فلفل حار

بقدونس

 زعتر

 ملح

 فلفل أسود 

 بابريكا

 بهارات

 كزبرة جافة

أرز للتقديم

طريقة عمل طاجن خضروات باللحمة 


شوحي اللحمة في حلة بها سمنة على النار وضيفي البصل والثوم والملح والفلفل الاسود.


في حلة أخري بها سمنة شوحى الخضار مع الملح والفلفل الحار والصلصة والتوابل ثم ضعي خليط اللحمة وقلبيهم على النار.


يضاف عصير الطماطم والمرقة والبقدونس والنعناع والزعتر.


ضعي الخضار فى طاجن الفرن حتى تمام النضج يتغير لون الوجه وقدميه مع الارز أو الخبز وبالهنا والشفا 

أسعار الخضروات الخضروات البصل البطاطس سعر الثوم

