إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج

داء الكلب او السعار
داء الكلب او السعار
محمد غالي

تتعرض حياة الانسان لخطر بالغ عند التعرض لعضة حيوان يحتمل اصابته بداء الكلب او السعار، لانه من الصعب في كثير من الاحيان تحديد ما اذا كان الحيوان قد نقل فيروس السعار ام لا. 

داء الكلب مرض فيروسي قاتل


لذلك يلجأ الاطباء الى اجراء فحوصات مخبرية متتابعة للتاكد من وجود العدوى، مع التاكيد على ان البدء السريع في بروتوكولات الوقاية بعد التعرض قد ينقذ حياة المريض ويمنع ترسخ الفيروس في الجسم.

داء الكلب مرض فيروسي قاتل في حال ظهور الاعراض، ولا يوجد علاج فعال مضمونا بعد تطور المرض. 
لهذا السبب يوصي الاطباء ببدء سلسلة من التطعيمات الوقائية بمجرد الاشتباه بالتعرض للفيروس، خاصة اذا كانت هناك شكوك حول حالة الحيوان الذي تسبب في العض. 

سعار الكلاب ..  بروتوكول المعالجة مصل مناعي


يتضمن بروتوكول المعالجة مصل مناعي سريع المفعول يعرف بالغلوبيولين المناعي لداء الكلب ويعطى قرب موضع العضة عندما يكون الشخص غير مطعم سابقا، بالاضافة الى سلسلة لقاحات تمنح مناعة مكتسبة ضد الفيروس، وتحقن في الذراع حسب جدول زمني يبدأ من اليوم الاول ويشمل عدة جرعات خلال اسابيع.

في الحالات التي يمكن فيها متابعة حالة الحيوان، تختلف الاجراءات.

داء الكلب او السعار


الحيوانات الاليفة مثل الكلاب والقطط والحيوانات المنزلية التي عضت شخصا يمكن مراقبتها مدة عشرة ايام، واذا بقيت سليمة خلال هذه الفترة لا يلزم اكمال العلاج الوقائي، اما الحيوانات البرية القابلة للامساك مثل بعض الخفافيش فيمكن اصطيادها وفحصها مختبريا، حيث تكشف اختبارات الانسجة الدماغية عن وجود الفيروس. 

الاجراءات الاولية للتعامل مع عضة الكلب

تتضمن الاجراءات الاولية للتعامل مع عضة الكلب غسل الجرح فورا بماء الصنبور والصابون لمدة خمس الى عشر دقائق، ثم وقف النزيف بوضع ضمادة معقمة، وتطبيق مطهر موضعي واستخدام كريم مضاد حيوي اذا انصح الطبيب بذلك.


يجب التوجه فورا الى اقرب مرفق صحي لتنظيف الجرح طبيا وتقييم الحاجة الى مضادات حيوية وجرعة تنشيطية من لقاح التيتانوس. 


لا يفضل تقطيب جروح العض الا اذا قرر الطبيب ذلك، لان تغيير الضمادة وتنظيف الجرح المتكرر يقللان من مخاطر العدوى.

اعراض داء الكلب تتدرج من الحمى والصداع والخمول الى اضطرابات سلوكية وهياج وارتباك، مع غثيان وصعوبة في البلع ورهاب الماء، وقد تتطور الحالة الى شلل وفشل تنفسي يؤدي الى الوفاة. 


لذلك فان اي تعرض محتمل للحيوان يجب ان يؤخذ على محمل الجد ويخضع لتقييم سريع من مقدم الرعاية الصحية.

عند مواجهة كلاب مهددة بالهجوم هناك سلوكيات تحد من الاضرار، تجنب الجري لان ذلك يثير غريزة المطاردة، ولا تعطه ظهرك، حاول وضع حاجز بينك وبين الكلب مثل حقيبة او كتاب، واذا تمكن من الامساك بك فلا تقاوم بعنف لتقليل عمق الاصابات. 


عند السقوط التزم وضعية الجنين لحماية الوجه والعنق وقم بتغطية ركبتيك واذنيك بيديك. 


اذا كنت تتعامل مع حالة هجوم على شخص اخر فلا تحاول انتزاع الكلب بعنف، بل الق ثوبا او جاكيتا على الكلب لابعاده ثم اخرج المصاب بهدوء.

و التدخل السريع والغسيل الفوري للجرح والاتصال بالطبيب لبدء بروتوكول الوقاية بعد التعرض تشكل الخطوة الحاسمة لمنع تطور داء الكلب، لان الوقاية الفورية تظل الخيار الامثل لانقاذ الحياة فيما تعجز العلاجات بعد تطور الاعراض عن تحقيق شفاء مضمون.

داء الكلب او السعار

التعامل الصحيح مع عضة الكلب

وللتعامل الصحيح مع عضة الكلب، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الوقائية والطبية الأساسية التي تساعد في تقليل خطر العدوى وحماية حياة المصاب، وهي كالآتي:

1. غسل الجرح فورا بماء الصنبور الجاري والصابون لمدة لا تقل عن خمس إلى عشر دقائق، لضمان إزالة أكبر قدر ممكن من الميكروبات العالقة في موضع العضة.
2. إيقاف النزيف عن طريق الضغط برفق على مكان الإصابة باستخدام قطعة قماش نظيفة أو ضمادة معقمة.
3. تطبيق كريم أو مرهم مضاد حيوي موضعي على الجرح لمنع تكاثر البكتيريا.
4. تغطية الجرح بضمادة من الشاش النظيف والمعقم لحمايته من التلوث الخارجي.
5. طلب الرعاية الطبية العاجلة، حيث يقوم الطبيب بتنظيف الجرح بعمق وتقييم حالته، ثم يصف مضادات حيوية ومسكنات مناسبة، ويقرر مدى الحاجة إلى جرعة منشطة من لقاح التيتانوس.
6. في معظم الحالات، يتم إعطاء المريض مصل مضاد لداء الكلب  مصل الكلب  وجرعات لاحقة من اللقاح في مواعيد محددة يحددها الطبيب حسب درجة الخطورة ونوع الحيوان.
7. عدم تقطيب الجرح الناتج عن العضة، إذ يفضل تركه مكشوفا جزئيا مع تغيير الضمادة بانتظام وتنظيفه بالمطهرات الموضعية.

كما ينصح بمراقبة حالة الجرح خلال الأيام التالية، وملاحظة أي علامات تشير إلى العدوى، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو زيادة الألم، أو احمرار وتورم مكان العضة. 

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب فورا لتجنب تفاقم الحالة.

والتعامل السريع مع عضة الكلب واتباع التعليمات الطبية بدقة يمثل خط الدفاع الأول ضد داء الكلب، ويعد الإجراء الحاسم الذي يحمي المريض من تطور العدوى وحدوث مضاعفات قد تهدد الحياة.

داء الكلب السعار مصل مناعي العضة الفيروس الحيوان عضة الكلب لقاح التيتانوس اعراض داء الكلب

المزيد

