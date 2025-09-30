صحة الوادي الجديد: بدء التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار

أكد وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد الدكتور شريف صبحي، بدء فعاليات التدريب الخاص بميكنة أعمال الأمراض المشتركة ومراكز الوقاية من السعار، الذي يستمر حتى أول أكتوبر 2025 بقاعة النيل للإعلام بمدينة الخارجة .



وأوضح وكيل الصحة ،في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن التدريب يتم من خلال فريق متخصص من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الرصد ومكافحة الأمراض المشتركة، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .



وأشار إلى أن التحول الرقمي في أعمال الرصد يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحًا أن ميكنة أعمال الأمراض المشتركة ستُسهم في سرعة اتخاذ القرار، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض، خاصة أمراض السعار التي تتطلب التدخل العاجل والفوري.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة في تعزيز البنية التكنولوجية وتوظيف أدوات التحول الرقمي في خدمة القطاع الصحي، بما يضمن حماية المواطنين ورفع مستوى الاستجابة لأي طارئ وبما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال الصحة العامة .

