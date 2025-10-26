قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن ما يميز فيلمه الأخير “ماما وبابا” عن الأفلام الكوميدية التى قدمها من قبل وشارك فيها ولعل من أبرزها فيلم “البعبع” مع أمير كرارة. 

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه يمكنني القول، إن كل عمل فني أشارك فيه يضيف لي شيئًا جديدًا، حتى وإن كانت بعض العناصر متشابهة من حيث الشكل أو النوع، ولكن ما يميز هذا الفيلم تحديدًا هو نوع الكوميديا التي أقدمها فيه والتى تنبع من قضية اجتماعية، ونحن نعلم جميعًا أن الكوميديا ليست نوعًا واحدًا، بل هي عالم واسع ومتنوع، يضم ما لا يقل عن عشرة أنواع مختلفة، بدءًا من الكوميديا الساخرة، مرورًا بالكوميديا السوداء، وصولًا إلى الكوميديا الاجتماعية، والتي أعتبرها واحدة من أصعب أنواع الكوميديا، لأنها تتطلب واقعية كبيرة وتلامس مشاعر الناس وتفاصيل حياتهم اليومية، وأقدم كوميديا اجتماعية خفيفة الظل ولكنها عميقة في مضمونها. 

وأضاف محمد عبد الرحمن توتا، إنه ليست مجرد إفيهات أو مواقف سطحية للضحك، بل تعتمد على مفارقات حقيقية قد يمر بها أي زوجين في حياتهما اليومية، والمختلف أيضًا هو أنني شعرت أثناء التحضير للعمل، وخلال التصوير، أنني أقدم شيئًا يشبه الناس، يشبه الجمهور الذي سيشاهد الفيلم، وهذا بالنسبة لي أهم ما يمكن أن يقدمه الفنان.

فيلم ماما وبابا 

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 

وشاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

